Wohin am Wochenende? Die spannendsten Events im Burgenland
Von Blasmusik zu Rock ’n’ Roll und Kino: Das vorletzte Ferienwochenende im Burgenland bietet etwas für fast jeden Geschmack.
Das vergangene Wochenende war ein besonders langes und stand im Nordburgenland ganz im Zeichen des Golser Volksfestes.
Doch auch das kommende, vorletzte Ferienwochenende hat eine Vielzahl von abwechslungsreichen Veranstaltungen zu bieten – und beginnt eigentlich schon am heutigen Mittwoch, wenn die Wein & Genusstage am Esterhazyplatz in Eisenstadt eröffnet werden (mehr dazu hier). Und diese Veranstaltungen folgen noch im Laufe der Woche:
Donnerstag, 21. August
- Eines der beliebtesten Musicals aller Zeiten wird auf der Burg Güssing aufgeführt: „Jesus Christ Superstar“. Bereits zum sechsten Mal bringt Intendantin Marianne Resetarits den Klassiker bei Musical Güssing auf die Bühne – Burg Güssing, 21., 22. und 23. August, Beginn jeweils um 19.30 Uhr.
- Tamburizza im Arkadenhof nennt sich eine Eventreihe, die den ganzen Sommer lang im idyllischen Innenhof der Cselley Mühle veranstaltet wird (bei Schlechtwetter im Stadel). Am Donnerstag gibt sich die Tamburica Klimpuh (Klingenbach) die Ehre – Oslip, Csello , 19 Uhr.
- Höchster Klassik-Genuss steht bei den beliebten Sommer-Matineen im Schloss Esterhazy auf dem Programm, dieses Mal mit Joseph Haydn Brass am Donnerstag und dem Haydn Quartett am Freitag – Eisenstadt Schloss Esterhazy, 21. und 22. August, Beginn jeweils um 11 Uhr.
Freitag, 22. August
- Sommerkino in der Netzwerkschmiede: Die Filmemacher Anna und Moses aus Gols laden zu einer Vorführung ihres Films „Rückenwind“ im Schlossahaus in Mönchhof ein. Der Abend beginnt mit kulinarischem Einstieg ab 18 Uhr, Filmstart ist um 21 Uhr – Mönchhof, Netzwerkschmiede Schlossahaus, 18 Uhr.
- Rock the Garden: Das „Festival von hier“ bietet aufstrebenden jungen Musikerinnen und Musikern aus der Region Mattersburg eine Bühne. Die musikalische Bandbreite ist ebenso groß wie das Publikum vielfältig – Forchtenstein, Schlossbergstare 51, Beginn 18.30 Uhr.
- Sundowner am Salzberg: Das Weingut Allacher lädt zum gemütlichen Sundowner. Zu den köstlichen Weinen gibt es musikalische Begleitung von „DJ A la bonör“ – Gols, Salzbergwerg 4, Beginn 17 Uhr.
Samstag, 23. August
- Ein „Feuerwerk der Blasmusik“ wird in Mörbisch gezündet. Der burgenländische Blasmusikverband feiert am kommenden Samstag sein 60-jähriges Bestehen – Seebühne Mörbisch, Beginn: 19.30 Uhr.
- Eine seltene Gelegenheit, die Windmühle Podersdorf zu besichtigen, bietet sich beim Windmühlenfest. An Musik, Speisen und Getränke wird es nicht fehlen – Podersdorf, Mühlstraße 26, 18 Uhr.
- „Das waren Zeiten“: Die neue Show von Andy Lee Lang und Werner Auer gibt es am Samstag in Badersdorf zu sehen – Badersdorf, Aloisias Gastgarten, 19.30 Uhr.
Sonntag, 24. August
- Traditionelle burgenländische Tänze und Musik gibt es beim „Pannonischen Nachmittag“ in Schützen am Gebirge – am Dorfplatz ab 15.30 Uhr.
- Wo die Ritter wohnen: Hautnah erleben, wie Ritter und Burgfräulein einst lebten bei der Kinderführung auf der Friedensburg – Stadtschlaining, 14 Uhr.
