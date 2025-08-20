Wohin am Wochenende? Die spannendsten Events im Burgenland

Das vergangene Wochenende war ein besonders langes und stand im Nordburgenland ganz im Zeichen des Golser Volksfestes .

Doch auch das kommende, vorletzte Ferienwochenende hat eine Vielzahl von abwechslungsreichen Veranstaltungen zu bieten – und beginnt eigentlich schon am heutigen Mittwoch, wenn die Wein & Genusstage am Esterhazyplatz in Eisenstadt eröffnet werden (mehr dazu hier). Und diese Veranstaltungen folgen noch im Laufe der Woche: