Wein- & Genusstage mit einer ganz besonderen Krönung

Von Mittwoch bis Sonntag wird die Fußgängerzone wieder zum Zentrum für Wein, Kulinarik und Musik. Die Wein & Genusstage locken mit 55 Ständen, vielen Programmpunkten und einer Eröffnung mit einem besonderen Höhepunkt: der Krönung der burgenländischen Weinkönigin Maria IV. (Maria Liegenfeld aus Donnerskirchen). Unterstützt wird sie von Weinprinzessin Lena I. (Lena Sophie Glauber, Sigleß).

Neu ist heuer der Genussmarkt in der unteren Fußgängerzone. Von Donnerstag bis Sonntag ab 10 Uhr geöffnet, erweitert er das Angebot um regionale Produkte wie Biohonig, Öle, Brände, Käse und Spezialitäten aus Wald und Feld. Die Vielfalt der Aussteller reicht von Uhudlerbetrieben im Südburgenland über Weingüter und Bierproduzenten aus der Landesmitte bis zu Weinbauvereinen im Norden. Ein Highlight ist der Präsentationsstand der Landes- und Salonsiegerweine, inklusive des prämierten Siegerweins der „Rot-Goldenen Traube 2024“.

Auch kulinarisch ist das Fest breit aufgestellt: Foodtrucks wie Stoffi’s BBQ aus Trausdorf oder der „Seeteufel“ mit Fish & Chips ergänzen das Angebot. Musikalisch reicht das Programm von Swing und Blues bis zu Pop und Rock. Die 1. Burgenländische Trachtenkapelle Donnerskirchen eröffnet mit einem Platzkonzert, am Wochenende laden Frühschoppen und ein Dämmerschoppen zum Verweilen ein.