Das Burgenland hat eine neue Weinkönigin gekrönt

Ziel der Wahl war, jene Kandidatin zu bestimmen, die neben Fachwissen und Leidenschaft auch kommunikative Stärke mitbringt. „Wichtig ist in dieser Funktion, Expertise zu beweisen – und dabei geht es um das Können und nicht um das Aussehen“, so Oschep.

Begleitet wird Liegenfeld von ihrer Prinzessin Lena Glauber aus Sigleß. Beide werden am 20. August bei der Eröffnung der Wein- und Genusstage in Eisenstadt offiziell gekrönt. Die Wahl traf eine Jury aus neun Vertreter:innen des Weinbauverbandes, der Landwirtschaftskammer, der Wein Burgenland, des Weintourismus Burgenland und der Österreich Wein Marketing.

Die Wahl ist Teil eines fast 60 Jahre währenden Auswahlverfahrens, bei dem Kompetenz im Vordergrund steht . Auftritte bei Messen, moderierte Verkostungen, Fachvorträge und Medienarbeit zählen zu den Hauptaufgaben der Königin. „Sie schaffen es, den weit über Österreich hinaus bekannten burgenländischen Wein in Szene zu setzen“, so Berlakovich.

Darüber hinaus sollen beide Hoheiten junge Menschen für Wein begeistern und das Image von Frauen in der Weinwirtschaft stärken. Denn, so betonen die Veranstalter, Frauen stünden ihren männlichen Kollegen in nichts nach – weder beim Fachwissen noch im Auftreten.