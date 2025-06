Weinkönigin gesucht: charismatisch, weinaffin, jung

Noch bis zum 20. Juni können sich Kandidatinnen bewerben. Die Voraussetzungen : wohnhaft im Burgenland, ledig, weinaffin. Eine einschlägige Ausbildung ist kein Muss, aber Grundkenntnisse über den Weinbau in der Region sind erwünscht. Im Anschluss erhalten alle Bewerberinnen Unterlagen zur Vorbereitung auf das Hearing am 3. Juli. Dort entscheidet eine Fachjury .

Gesucht wird eine überzeugende Persönlichkeit zwischen 20 und 30 Jahren, die mit Fachwissen, Ausstrahlung und Begeisterung für Wein als Repräsentantin der burgenländischen Weinwirtschaft auftreten will.

Die derzeit amtierende Weinkönigin Hannah I. Wetschka möchte jedenfalls keine der gemachten Erfahrungen vermissen: „Mein Ziel war es, die Winzerinnen und Winzer stets stolz zu machen und möglichst viele Termine wahrzunehmen. Man wächst rasch in die Aufgabe hinein und fühlt sich schnell als Teil der burgenländischen Weinwirtschaft – egal ob auf Auslandsreisen in Shanghai oder in guter Gesellschaft vor Ort.“