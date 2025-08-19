Ungarischer Nationalfeiertag lässt Kassen im Burgenland klingeln

Den ungarischen Nationalfeiertag am 20. August nutzen die Nachbarn gern für eine Shoppingtour ins Burgenland. Der burgenländische Handel ist gerüstet – und voller Hoffnung. Denn pro Jahr liegt der Kaufkraftzufluss aus Ungarn laut einer Studie von „Gut & Co – Gumpinger Test & Consulting“ bei rund 178 Millionen Euro.

Die östlichen Nachbarn sind für die burgenländische Wirtschaft nicht nur als Arbeitnehmer unentbehrlich geworden, sondern auch als Konsumenten. Und das, obwohl die Wirtschaft – auch – in Ungarn schwächelt. Nach einem Rückgang konnte die ungarische Wirtschaft 2024 wieder leicht wachsen.