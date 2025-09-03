Bahnhof Neusiedl am See mit Top-Platz, zwei weitere unter den besten 25

Beim aktuellen VCÖ-Bahnhofstest wurden rund 14.400 Fahrgäste nach 15 Kriterien zu ihren Erfahrungen befragt. Besonders erfreulich für das Burgenland: Der Bahnhof Neusiedl am See erreichte Platz 6 unter allen Bahnhöfen außerhalb der Landeshauptstädte. Damit zählt er österreichweit zu den am besten bewerteten Stationen.

Die Fahrgäste lobten vor allem die Barrierefreiheit, die Ticketautomaten, die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, den Wartebereich und das Gebäude. Verbesserungsbedarf sahen sie bei der Erreichbarkeit zu Fuß sowie bei Lademöglichkeiten für Elektroautos.

Drei unter den besten 25 Bahnhöfen

Auch zwei weitere burgenländische Bahnhöfe schafften es unter die Top 25: Wulkaprodersdorf landete auf Platz 19. Gelobt wurden dort die gute Rad-Erreichbarkeit, die Sauberkeit und die Zahl der Ticketautomaten. Defizite sahen die Fahrgäste bei der ÖV-Anbindung und den WC-Anlagen.