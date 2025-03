Neusiedl am See: Was die Stadt so anziehend macht

Wirtschaft

In Neusiedl am See gibt es derzeit 625 kommunalsteuerpflichtige Betriebe. Die Einnahmen aus der Kommunalsteuer erreichten im Jahr 2024 mit über 3,7 Millionen Euro einen neuen Höchstwert

Bildung

In der Stadt gibt es vier Kindergärten, drei Volksschulen, zwei Mittelschulen, ein Gymnasium, eine Polytechnische Schule, eine Handelsakademie und die Wirtschafts- und Tourismusschule "Pannoneum“

8.928 Hauptwohnsitze

Anfang 2025 hatten 8.928 Personen ihren Hauptwohnsitz in Neusiedl am See (4.638 weiblich, 4.289 männlich). Dazu kommen 1.865 Nebenwohnsitzer