Burgenland: Geld vom Land fließt bevorzugt in rote Gemeinden

Neben Ertragsanteilen, Abgaben und Steuern (v. a. Kommunalsteuer) gehören Bedarfszuweisungen zu den wichtigsten Einnahmen von Gemeinden. Die Bedarfszuweisungen gehen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Bund an die Länder, die sie an die Kommunen weitergeben.

Wer für Bedarfszuweisungen zuständig ist

In den drei Jahren zahlte das damals rot regierte Land insgesamt rund 146,3 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen aus. Damals wie heute ist LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) in der Landesregierung dafür zuständig.

Teilbereiche wie Kindergarten- und Schulbauten sowie Feuerwehren werden von den roten Landesräten Daniela Winkler und Heinrich Dorner verantwortet.