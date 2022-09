"Coconut Club": Journalist suspendiert wegen rassistischem Tweet

Als Reaktion auf seinen rassistischen Post auf Twitter ├╝ber das neu ernannte Kabinett der britischen Premierministerin Liz Truss, das er als "Coconut Cabinet" bezeichnete, wurde der ehemalige BBC-Korrespondent Iain Macwhirter von seiner Rolle als Kolumnist beim Herald entbunden, bis der Vorfall untersucht ist.

Der Begriff "Coconut", also Kokosnuss, wird in der englischen Sprache als rassistische Beleidigung genutzt, um nicht-wei├če Minderheiten zu bezeichnen, die "im Inneren wei├č sind", also in der Wahrnehmung der Person, die den Ausdruck nutzt, wei├če Werte und Ideen vertreten. Den Original-Tweet hat der Journalist mittlerweile gel├Âscht, aber Twitterer haben ihn in Screenshots festgehalten.