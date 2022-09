Truss’ Antrittsrede: „Gemeinsam den Sturm überstehen“

„Unser Land wurde von Menschen aufgebaut, die Dinge erledigen. Wir haben gewaltige Reserven an Talent, Energie und Entschlossenheit“, sagte Liz Truss am Dienstag vor ihrem Amtssitz in der Londoner Downing Street. Zuvor war sie von Queen Elizabeth auf deren Sommerresidenz Schloss Balmoral in Schottland zur Premierministerin ernannt worden.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam den Sturm überstehen, unsere Wirtschaft wieder aufbauen und zu dem modernen, hervorragenden Großbritannien werden, von dem ich weiß, dass wir es sein können.“ Als Prioritäten nannte die bisherige Außenministerin die Wirtschaft, die Energiepreise und den Gesundheitsdienst NHS. Sie werde dafür sorgen, dass Straßen, Wohnungen und schnelles Internet gebaut werden. „Natürlich wird es nicht einfach, aber wir schaffen das. Wir werden Großbritannien in eine aufstrebende Nation verwandeln“, sagte Truss. „So stark der Sturm auch ist, ich weiß, dass die Briten stärker sind.“

Kabinett aus Vertrauten

Lobende Worte fand Truss auch für ihren Vorgänger Boris Johnson: „Die Geschichte wird ihn als äußerst konsequenten Premierminister würdigen“, sagte sie.

In ihrem Kabinett umgibt sich Truss künftig mit Vertrauten und Unterstützern. Die bisherige Arbeitsministerin Therese Coffey, die als engste Verbündete von Truss gilt, übernimmt das Gesundheitsministerium und wird zugleich Vizeregierungschefin. Finanzminister wird wie erwartet der bisherige Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng. James Cleverly, zuletzt Bildungsminister und zuvor unter Truss Europa-Staatssekretär, übernimmt das Außenministerium. Neue Innenministerin wird Suella Braverman.