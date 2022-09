Neue Premierministerin: Liz Truss' harter Kurs für Großbritannien

Die bisherige Außenministerin Liz Truss wurde zur neuen Parteichefin der konservativen Partei gewählt. Damit ist sie auch Premierministerin Großbritanniens und folgt Boris Johnson nach, der nach einer Reihe an Skandalen seinen Rücktritt verkündete. Vor Truss liegen wahre Herkulesaufgaben, der Rückhalt in der Partei und der Bevölkerung ist jedoch nicht allzu groß. In den nächsten Tagen und Wochen muss sie sich also beweisen. Truss gilt als Hardlinerin und wird dem rechten Parteiflügel zugeordnet. Doch was können sich die Briten und auch die EU jetzt von ihr erwarten? Das erklärt heute KURIER London-Korrespondent, Georg Szalai.