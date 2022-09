Mehr hasserfüllte Tweets bei heißem Wetter

In einer Analyse von 4 Milliarden geolokalisierte Tweets aus den USA haben Wissenschafter festgestellt, dass hasserfüllte Posts auf Twitter bei Außentemperaturen ab 42 Grad Celsius dramatisch ansteigen. Bis zu 22 Prozent mehr frauenfeindliche und rassistische Inhalte werden dann auf Twitter gepostet.

Einen ähnlichen Effekt beobachten sie, wenn die Temperaturen unter -3 Grad fallen. Wenn die Temperaturen sich zwischen 15 bis 18 Grad bewegen, werden am wenigsten hasserfüllte Posts auf Twitter geteilt. Sobald die Zahl auf dem Thermometer 12 Grad unter- oder 21 Grad überschreitet, steigt die Zahl der Hass-Tweets. Das Phänomen ist unabhängig von Religion, politischer Einstellung oder Einkommen oder Klimazone des Orts, von dem der Post abgeschickt wurde.

Agressivere Tweets außerhalb der Klima-Komfortzone

Die Studie wurde im Fachmagazin The Lancet publiziert. Die Leiterin des Projekts, Annika Stechemesser vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt: "Wir haben herausgefunden, dass sowohl die absolute Zahl als auch der Anteil an Hass-Tweets außerhalb der Klima-Komfortzone ansteigt. Menschen tendieren dazu, aggressiveres Online-Verhalten zu zeigen, wenn es zu heiß oder zu kalt draußen ist."

Für die Studie nutzte das Wissenschafter-Team Machine Learning, sie glichen 4 Milliarden geolokalisierte, englischsprachige Tweets aus den USA zwischen Mai 2014 und Mai 2020 mit bestehenden Datensets hasserfüllter und hassfreier Tweets ab. 75 Millionen Tweets, etwa 2 Prozent der Stichprobe, erwiesen sich in der Analyse als Hasstweets. Diese wurden in der Untersuchung mit den Maximaltemperaturen des Absendeortes am Tag des Hass-Posts abgeglichen.

Stechemesser und ihr Team haben schon 2021 eine ähnliche Studie zu den Effekten hoher Temperaturen in Europa auf das Posten rassistischer Tweets veröffentlicht. Sie stellten fest, dass in den sechs untersuchten europäischen Sprachen, darunter Deutsch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Italienisch und Griechisch, zwischen 2012 bis 2018 die Anzahl der rassistischen Tweets außerhalb einer Klima-Komfortzone von 5 bis 11 Grad Celsius stark anstieg.