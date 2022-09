Getötete Milliarden-Erbin: Joggerinnen gedenken unter #RunforEliza

Eine Twitterin schreibt: "ich wurde verfolgt, Ich bin absichtlich in Richtung einer Polizeistation gelaufen, ich habe Häuser identifiziert, zu denen ich laufen könnte, "nur für den Fall". Ich bin eine Läuferin. Ich #RunforEliza

Der Täter

Der mutmaßliche Täter im Fall von Eliza Fletcher sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft. Am Dienstag wurde er dem Untersuchungsrichter ein erstes Mal vorgeführt. Neben unter anderem einem Diebstahl, den er am Vortag der Tötung von Eliza Fletcher begangen hatte, wurde er der Entführung angeklagt. Nach der Bestätigung, dass es sich bei der Leiche um Eliza Fletcher handelt, wird er am Mittwoch ein weiteres Mal dem Richter vorgeführt, diesmal lautet die Anklage Mord.

DNA-Spuren am Tatort und die Standortdaten seines Handys hatten die Polizei zu ihm geführt.

Kein Einzelfall

Bei einer Studie der Runners World und der Women's Health aus 2021 gaben 60 Prozent der 2000 befragten Joggerinnen an, beim Laufen belästigt worden zu sein. Sechs Prozent von ihnen fühlten sich von der Belästigung so bedroht, dass sie Angst um ihr Leben hatten. In 74 Prozent der Fälle handelte es sich um sexistische Kommentare, aber 27 Prozent der belästigten Frauen sagten, schon einmal verfolgt worden zu sein. Rund 21 Prozent geben an, seither nur noch in Begleitung zu joggen.

Fälle wie der von Eliza Fletcher gab es in den USA seit 2017 mehrere. Aber nicht nur dort, erst im Jänner wurde die 23-jährige Grundschullehrerin Ashling Murphy in Irland bei ihrer nachmittäglichen Laufrunde angegriffen und anschließend getötet. In Deutschland wurde in Baden-Württemberg 2019 eine Joggerin bei ihrer Runde durch die Weinberge vergewaltigt und anschließend getötet und erst im Mai 2022 wurde in Bremen eine 41-jährige beim Joggen überwältigt und vergewaltigt.

In Österreich gab es zuletzt 2018 einen Fall in Linz, als ein Mann plötzlich auf eine 43-jährige Joggerin zustürmte und sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm.