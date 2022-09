12 Stunden in der Wüste: Mega-Stau nach Burning Man Festival

Das Burning Man Festival wurde 1986 unter anderen vom US-Künstler Larry Harvey gegründet. Zunächst handelte es sich dabei um ein kleines Happenings an einem Strand in San Francisco. Nach größerem Zulauf wurde die Veranstaltung 1990 in die Wüste von Nevada verlegt.

Dort errichten die Teilnehmer aus Zelten und Wohnmobilen eine temporäre Stadt namens Black Rock City. Ein Kernritual am Ende des Events ist das Verbrennen des „Burning Man“, einer überdimensionalen Holzstatue.