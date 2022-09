Milliarden-Erbin in den USA entführt: Leiche gefunden

Die Behörden suchten bis zuletzt intensiv nach der Pädagogin und Mutter von zwei Kindern, deren Familie Eigentümer des Baumarkt-Unternehmens Orgill ist. Der Wert des Unternehmens wird auf etwa 3 Milliarden Dollar geschätzt.

Aufgrund der Beweislage und den Spuren am Tatort ging die Polizei bereits davon aus, dass Fletcher bei der Entführung schwer verletzt wurde. Die Familie bat die Öffentlichkeit um Hilfe und bot 50.000 Dollar Belohnung für nützliche Informationen.

Verdächtiger gefasst

Die Polizei hatte am Samstag einen Verdächtigen mittels DNA-Proben vom Tatort gefasst. Beim Kampf vor der Entführung verlor Fletcher ihr Handy und ihr Entführer seine Sandalen, in letzteren befanden sich die DNA-Spuren des Verdächtigen. Außerdem konnte die Polizei feststellen, dass sich sein Handy zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatorts befand.

Laut Zeugenaussagen aus der Nachbarschaft des Bruders des Verdächtigen wurde er dabei beobachtet, wie er in der Auffahrt seines Bruders kurz nach der Tat das Innere seines Geländewagens auswusch. Auch die Schäden am Wagen stimmten mit den Aufnahmen des SUVs am Tatort überein.