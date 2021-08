Chinas nächste Attacke auf den Westen kommt aus der Luft

Auch Guillaume Faury, der Vorstandsvorsitzende von Airbus, gab zu, dass die kommerzielle Luftfahrt anstatt von einem Duopol wohl bald von einem Tripol beherrscht werden wird. Trotz Pandemie und anhaltender Reiserestriktionen sind die mittel- und langfristigen Prognosen vielversprechend, die Auftragsbücher der Hersteller prall gefüllt. Laut Berechnungen von Boeing werden sich die Passagierzahlen in China in den kommenden zwanzig Jahren verdreifachen. Um so viele Leute in die Luft zu bringen, werden 8.600 neue Flugzeuge benötigt. Airbus plant, die monatliche Produktion bis 2025 zu verdoppeln.