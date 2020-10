China: 4.000 tote Haustiere in Boxen aufgefunden

4.000 Haustiere wurden in einem Logistikzentrum in China aufgefunden, wie South China Morning Post am 1. Oktober berichtet. Es wird vermutet, dass die 4.000 Haustiere online gekauft wurden. In dem Logistikzentrum in China verweilten sie anscheinend fast eine Woche lang, laut einer Tierschutzorganisation.

Über 1.000 Hasen, Hamster, Hunde und Katzen konnten gerettet werden - der Rest war bereits bei der Ankunft, am 22. September, in der Einrichtung in Luohe, Henan, ums Leben gekommen. Die "Lieferung" soll am 16. September abgesendet worden sein - zu dem Zeitpunkt, als die Tiere entdeckt wurden, mussten sie demnach bereits fünf Tage ohne Wasser und Essen verharren. Die Mitarbeiter des Logistikzentrums sollen die Annahme verweigert haben, als sie bemerkten, dass es sich um lebendige Tiere handelte - den Boten kümmerte das jedoch nicht, er lud sie dort nichtsdestotrotz ab und überlies sie ihrem Schicksal.