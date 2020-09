Video: Jugendlicher sitzt am Klo und wird von Python in Penis gebissen

Nonthaburi, Thailand. Wie The Sun am 9. September berichtet, verspürte der 18-jährige Siraphop Masukarat auf einmal einen wahnsinnigen Schmerz in seinem Genitalbereich als er am Klo saß. Er sah hinunter und erblickte die Python, welche den Kiefer um die Spitze seines Penis gespannt hatte: "Das Blut spritze überall hin".

Masukarat sagte, er habe geschrien wie am Spieß - er wurde umgehend ins nahegelegene Bang Yai Krankenhaus gebracht. Dort bekam er drei Stiche und wurde mit Antibiotika behandelt.

Das Geschehen spielte er dann sogar in einem Video nach.