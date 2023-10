"Ein Ausbruche wäre eine Katastrophe für ganz Europa“

... und die Region Neapel ist dicht besiedelt.

Schon wenn alle am Wochenende an die Küste fahren, sind die Straßen verstopft. Wenn das Gerücht auftreten sollte, in zwei Stunden bricht der Vulkan aus, kommt es alleine durch die Panik, wahrscheinlich zu Toten und Verletzten. Ich bin mit dem Hubschrauber über das Gebiet geflogen. Das sieht man nur Häuser und das ist natürlich auch ein Problem für gewisse Messmethoden. Es gibt sehr viele technische Störungen.

Wie lauten die Beurteilungen der Experten vor Ort?

Auch italienischen Vulkanologen sind sich nicht einig, was sich in Zukunft abspielen wird. Wie gesagt, es gibt mehrere Szenarien. Es müsste von unten weitere Magma nachkommen. Ob das geschieht, weiß man nicht. Es ist sehr schwierig abzuwägen – evakuieren, oder nicht evakuieren. Der Zivilschutz hat die Aufgabe, zwischen wissenschaftlichen Fakten und gesellschaftspolitischen Auswirkungen abzuwägen.

Von einer Warnung bis zum Ausbruch – wie viel Zeit bleibt den Menschen?

Es kann sich um Stunden oder Tage handeln bis etwas passiert. Man hat am Beispiel von La Palma (Anm. Ausbruch 2021) gesehen, dass es schnell gehen kann. In manchen Fällen z. B. Vulcano hat es auch schon Jahre gedauert.

Warum spricht man von einem Supervulkan?

Weil man von früher weiß, dass es eine riesige Caldera ist, die in der Größe wieder ausbrechen kann. Campi Flegrei ist nur ein Teil davon. Es geht bis Ischia und weiter. Es ist komplex. Der Vesuv ist etwa in der Nähe. Die Wissenschaftler streiten, wie weit die Systeme zusammenhängen. Von einem Supervulkan sprechen wir auch, weil die Effekte sehr stark zerstörend wirken können.