Vulkan auf La Palma: Experten von anhaltender Wucht überrascht

Ansonsten dominiert die Verwüstung. Bisher hat der Ausbruch auf La Palma Tausende Gebäude zerstört. Mehr als 7.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und woanders unterkommen, ein Mensch kam ums Leben. Zehn der 710 km2 der Insel sind von erkalteter Lava, also kantigem Gestein, bedeckt. Nicht nur im Umfeld des Vulkans, auch in anderen Inselteilen fällt immer wieder Asche vom Himmel, die wegen ihres Gewichts mühsam von Dächern geschaufelt werden muss. Fast täglich werden Dutzende schwache Erdbeben registriert.

Hoffen auf Touristen

Auch La Palmas Wirtschaft ist schwer in Mitleidenschaft gezogen: Etliche der großen Bananenplantagen wurden zerstört, Touristen bleiben aus. Zumindest Letztere, so hoffen die Bewohner, wird sich ändern, sobald der Vulkan zur Ruhe kommt. Der bisher letzte Ausbruch 1970 lockte in Folge viele Vulkaninteressierte an.