Warum in Nicaragua Meeresschildkröten Militärschutz bekommen

Oder besser gesagt ihren Eiern.

Tausende Meeresschildkröten haben am Wochenende an der Küste Nicaraguas unter Militärschutz ihre Eier gelegt. Zusammen mit den Umweltbehörden des Landes bewachte das Militär die vom Aussterben bedrohten Tiere, um zu verhindern, dass Wilderer ihre Nester plünderten.

Potenzmittel

Jedes Jahr werden an der Küste Nicaraguas unzählige Schildkröteneier von Wilderern ausgegraben. Die Eier werden in alle Welt transportiert und als Nahrungsmittel verkauft. Ihnen wird eine potenzsteigernde Wirkung nachgesagt. Auf dem Schwarzmarkt findet man Angebote um umgerechnet 16 Euro pro Ei - viel Geld in manchen Regionen, in denen es außer Fischerei, Landwirtschaft und etwas Tourismus kaum Verdienstmöglichkeiten gibt.