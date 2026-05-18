Lange hat man versucht, den mehrfach gestrandeten Buckelwal "Timmy" zu retten. Am Ende blieb auch eine private Initiative erfolglos. Vor wenigen Tagen wurde der Kadaver des Wals an der dänischen Küste vor der Insel Anholt angespült. Während noch darüber diskutiert wird, was mit dem toten Tier geschehen soll, fühlen sich Schaulustige von der ungewöhnlichen Szenerie und der seltenen "Chance", einem Buckelwal so nahe zu kommen, offenbar angezogen. Besonders ein Video, das sich derzeit rasant in den sozialen Medien verbreitet, sorgt für Empörung.

Mann klettert auf toten Wal und macht Fotos Zu sehen ist ein Mann, der am Sonntag zu dem verendeten Meeressäuger schwamm, auf den Kadaver kletterte, posierte und sich von seinem Begleiter fotografieren ließ. Andere Strandbesucher beobachteten die Szene, filmten das Geschehen und stellten die Aufnahme anschließend ins Netz. Laut News 5 sollen die beiden Dänen später von der Küstenwache weggeschickt worden sein.

Toter Timmy wird zur Touristenattraktion Zahlreiche Social-Media-Nutzer reagierten empört: "Ich war so geschockt. 😳😞 Wie respektlos ..." oder "UNFASSBAR", heißt es etwa auf TikTok. Viele werfen dem Mann mangelnden Respekt vor. Der Betroffene selbst verteidigt seine Aktion, nachdem er darauf angesprochen wurde. Es sei das erste Mal in seinem Leben gewesen, dass er die Gelegenheit gehabt habe, auf einen Wal zu klettern. "Ist es heilig? Nein, es ist ein totes Tier", zitiert ihn der Sender RTL.