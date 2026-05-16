Traurige Gewissheit: Toter Wal vor Dänemark ist "Timmy"
Beim toten Buckelwal vor Dänemark handelt es sich laut der dänischen Umweltschutzbehörde um "Timmy". Wie die dänische Nachrichtenagentur Ritzau berichtet, hat die Behörde das Tier identifiziert. "Es kann nun bestätigt werden, dass es sich bei dem gestrandeten Buckelwal bei Anholt um denselben Wal handelt, der zuvor in Deutschland gestrandet war und gerettet werden sollte", zitierte Focus eine schriftliche Antwort von Jane Hansen, der Abteilungsleiterin der Behörde. Eine Tierärztin, die an der privaten Transportaktion beteiligt war, reiste nach Anholt und inspizierte den Kadaver.
Am Samstag folgten weitere Untersuchungen. Die Tierärztin habe den Wal noch einmal in Augenschein genommen, erläuterte ein Sprecher des Umweltministers. Nach dänischen Angaben liegt der Kadaver etwa 75 Meter vor dem Strand. Das Wasser ist dort hüfttief, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist. Der tote Meeressäuger liegt auf dem Rücken.
Ein Abgleich des Musters auf der Schwanzflosse half bei der Identifizierung des Wals. Jeder Wal hat ein individuelles Muster auf der Fluke - quasi wie ein Fingerabdruck. Allerdings lag die Schwanzflosse des Tiers unter Wasser und war deshalb nicht genau zu erkennen. Journalisten nahmen die Fluke am Abend zuvor mit einer Drohne aus der Luft aus verschiedenen Blickwinkeln auf.
Wal vermutlich seit einiger Zeit tot
Der Meeressäuger sei vermutlich bereits seit einiger Zeit tot, hatte die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf die Umweltbehörde Miljøstyrelsen berichtet. Der mehrmals an der Küste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns gestrandete Wal war mit Hilfe eines Lastkahns ins offene Meer gebracht und am 2. Mai etwa 70 Kilometer von Skagen entfernt im Skagerrak ausgesetzt worden. Experten kritisierten die Aktion und stuften die Überlebenschance des verletzten und geschwächten Tiers damals als sehr gering ein.
Morten Abildstrøm von der dänischen Behörde Naturstyrelsen sagte, ein Stück aus der Schwanzflosse sei abgetrennt worden und solle nach Deutschland gebracht werden. Abildstrøm hatte den gestrandeten Wal aus direkter Nähe inspiziert, als dem toten Tier die Gewebeprobe entnommen wurde. Wo die Probe untersucht und womit das Material verglichen werden soll, war zunächst unklar.
GPS-Sender befestigt
Vor dem Freisetzen des Buckelwals am 2. Mai wurde nach Angaben der privaten Hilfsinitiative ein GPS-Sender an der Rückenfinne angebracht, der stetig Ortsdaten liefern sollte. Ob dies tatsächlich erfolgte, ließ sich nicht durch unabhängige Quellen verifizieren. Das Schweriner Umweltministerium bekam nach eigenen Angaben keine Daten von der Initiative geliefert. Nach dänischen Angaben wurde bei dem vor Anholt entdeckten Kadaver kein Sender gefunden.
Der vor Deutschlands Küste gestrandete junge Wal-Bulle war Anfang März erstmals in der Ostsee gesehen worden. In den etwa 60 Tagen bis zum Transport lag er rund zwei Drittel der Zeit in Flachwasserzonen. Mit einem gefluteten Lastkahn wurde er schließlich von einer Bucht der Insel Poel aus in die Nordsee gebracht.
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