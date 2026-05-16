Traurige Gewissheit: Toter Wal vor Dänemark ist "Timmy"

Beim toten Buckelwal vor Dänemark handelt es sich laut der dänischen Umweltschutzbehörde um "Timmy". Wie die dänische Nachrichtenagentur Ritzau berichtet, hat die Behörde das Tier identifiziert. "Es kann nun bestätigt werden, dass es sich bei dem gestrandeten Buckelwal bei Anholt um denselben Wal handelt, der zuvor in Deutschland gestrandet war und gerettet werden sollte", zitierte Focus eine schriftliche Antwort von Jane Hansen, der Abteilungsleiterin der Behörde. Eine Tierärztin, die an der privaten Transportaktion beteiligt war, reiste nach Anholt und inspizierte den Kadaver.

Am Samstag folgten weitere Untersuchungen. Die Tierärztin habe den Wal noch einmal in Augenschein genommen, erläuterte ein Sprecher des Umweltministers. Nach dänischen Angaben liegt der Kadaver etwa 75 Meter vor dem Strand. Das Wasser ist dort hüfttief, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist. Der tote Meeressäuger liegt auf dem Rücken.

Ein Abgleich des Musters auf der Schwanzflosse half bei der Identifizierung des Wals. Jeder Wal hat ein individuelles Muster auf der Fluke - quasi wie ein Fingerabdruck. Allerdings lag die Schwanzflosse des Tiers unter Wasser und war deshalb nicht genau zu erkennen. Journalisten nahmen die Fluke am Abend zuvor mit einer Drohne aus der Luft aus verschiedenen Blickwinkeln auf.