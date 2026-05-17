Entlaufener Tiger verletzte 73-Jährigen schwer – Tier erschossen
Zusammenfassung
- Ein Tiger entkam aus einer privaten Anlage bei Leipzig und verletzte einen 73-jährigen Mann schwer.
- Die Polizei erschoss das Tier in einer Gartenanlage; die Ursache für den Ausbruch ist noch unklar.
- Weitere Tiere sind laut Polizei nicht entlaufen, das Gelände wird mit einer Drohne überprüft.
Die Polizei hat am Nachmittag bei Leipzig im deutschen Bundesland Sachsen einen entlaufenen Tiger erschossen. Das Tier war aus einer privaten Anlage entkommen. Ein 73-Jähriger wurde schwer verletzt. "Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr mehr", sagte eine Polizeisprecherin.
Der Tiger sei in einer Gartenanlage erlegt worden. Wie dem Tier der Ausbruch gelang, ist noch unklar. Die Raubkatze sei in einer privaten Anlage in Schkeuditz gehalten worden.
Tiger brach aus und verletzte Mann
In dem Gehege sei schließlich der Mann gerettet worden. Die Einsatzkräfte brachten ihn in ein Spital. Er habe sich in dem Gehege aufgehalten, als das Tier entkommen sei, berichtete die Polizeisprecherin. Es handelte sich um eine Art Helfer, der sich "berechtigt" in der Anlage aufgehalten habe.
In Schkeuditz hält eine Tiger-Dompteurin in einem Gewerbegebiet Großkatzen. Weitere Tiere seien nicht frei. Die Polizei wolle das Gelände mit einer Drohne überfliegen. Damit solle geklärt werden, dass auch wirklich keine weiteren Tiere frei herumlaufen. Nach Medienberichten hatte es gegen die Dompteurin aus Leipzig in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfe wegen der Tiger-Haltung gegeben.
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