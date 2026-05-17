Die Polizei hat am Nachmittag bei Leipzig im deutschen Bundesland Sachsen einen entlaufenen Tiger erschossen. Das Tier war aus einer privaten Anlage entkommen. Ein 73-Jähriger wurde schwer verletzt. "Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr mehr", sagte eine Polizeisprecherin.

Der Tiger sei in einer Gartenanlage erlegt worden. Wie dem Tier der Ausbruch gelang, ist noch unklar. Die Raubkatze sei in einer privaten Anlage in Schkeuditz gehalten worden.