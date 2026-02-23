Virusausbruch: 72 Tiger binnen weniger Wochen gestorben

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In zwei privaten Tigeranlagen in Nordthailand sind innerhalb weniger Wochen 72 Raubkatzen infolge eines Virusausbruchs verendet. Es handelt sich laut Medien um das größte dokumentierte Massensterben in solchen Einrichtungen in Thailand. Die Tragödie löste eine neue Debatte über Tiger-Erlebnisparks und die Bedingungen in solchen Einrichtungen aus. Tierschützer kritisieren schon seit Jahren "Streichelzoos", in denen Besucher gegen Gebühr mit Großkatzen posieren können. "Diese Tiger starben so, wie sie gelebt haben - in Elend, Gefangenschaft und Angst", teilte die Tierrechtsorganisation Peta mit. "Es ist an der Zeit, dass die thailändische Regierung diese Betriebe endgültig schließt", forderte Jason Baker, Präsident von Peta Asien.

War Futter verantwortlich? Die Tiger lebten in Parks des touristischen Anbieters Tiger Kingdom in der Provinz Chiang Mai. Insgesamt wurden dort 246 Tiere gehalten. Bis zum 18. Februar starben nach Behördenangaben 72 Tiger. Einige Veterinäre äußerten die Vermutung, dass kontaminiertes Futter - darunter rohes Hühnerfleisch - eine Rolle gespielt haben könnte. Nach Angaben der regionalen Verwaltungsbehörde breitete sich die Erkrankung seit Anfang Februar in mehreren Gehegen aus. Um welches Virus es sich handelte, ist noch unklar. Erste Untersuchungen ergaben mögliche Infektionen mit dem Felinen Parvovirus (FPV), einer hochansteckenden Krankheit, die oft tödliche Verläufe verursacht. Mittlerweile sprechen die Behörden jedoch auch vom ebenfalls tödlichen Caninen Staupevirus (CDV). Die endgültige virologische Analyse läuft noch.