"Macht mir große Sorgen": Tiger aus Zoo entkommen

Inmitten der schweren Überschwemmungen in Mexiko ist ein bengalischer Tiger aus einem Zoo entkommen. Das Tier sei aus seinem Käfig im Tierpark "Animalia" nahe der Gemeinde Xicotepec im zentralen Bundesstaat Puebla geflohen, sagte der Bürgermeister Carlos Barragán. Die mexikanische Umweltbehörde mahnte die Anrainer zur Vorsicht und bat sie, sich zu melden, wenn sie den Tiger sehen.

Käfig des Tigers zusammengebrochen

Xicotepec ist eine Gemeinde mit rund 80.000 Einwohnern in einer Bergregion in Puebla, die von den heftigen Regenfällen schwer betroffen wurde. Der Fluss San Marcos trat über die Ufer und überschwemmte die Umgebung. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, Menschen kamen ums Leben, wie der Bürgermeister in einem Video mitteilte. Eine genaue Opferzahl liegt jedoch nicht vor.