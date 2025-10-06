Aus Zoo ausgebrochen? Leopard spaziert durch Hotel
Die Raubkatze schlich am Montag vor einem Zimmer im zweiten Stock eines Hotels in Bandung herum, der Hauptstadt der Provinz West Java. Das Hotelmanagement alarmierte daraufhin die Feuerwehr, die wiederum die Tierschutzbehörde informierte.
Leopard wurde betäubt und eingefangen
"Wir haben ein Beruhigungsmittel eingesetzt und gegen 10.00 Uhr (5.00 Uhr MESZ) war der Leopard raus aus dem Hotel", sagte Agus Arianto, Leiter der Tierschutzbehörde von West Java, der Nachrichtenagentur AFP.
Ende August war der Ausbruch eines Leoparden aus einem Zoo gemeldet worden, der nur fünf Kilometer von dem Hotel entfernt ist. Agus zufolge könnte es noch etwas dauern bis geklärt ist, ob der eingefangene Leopard mit dem aus dem Zoo entlaufenen Tier identisch ist.
Tier kommt in Einrichtung
"Derzeit kommt der Leopard langsam wieder zu sich. Er hat angefangen zu fauchen", sagte Agus. Die Raubkatze solle zur Beobachtung in eine Tierschutzeinrichtung gebracht werden.
In Indonesien sind in den vergangenen Jahren wiederholt Zootiere entwischt. 2021 waren zwei bengalische Tiger aus einem Zoo in Singkawang in der Provinz West Kalimantan entkommen, nachdem sich wegen tagelanger Regenfälle ein Loch in der Nähe ihres Geheges gebildet hatte. Ein 47 Jahre alter Zoowärter und mehrere Tiere waren in der Nähe des Tigerkäfigs tot aufgefunden worden. Einer der Tiger wurde erschossen, der andere lebendig eingefangen.
