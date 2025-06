Tierdrama: "Leoparden"-Hündin und Welpen bei 37 Grad ausgesetzt

Diese Geschichte erobert im Moment einige Herzen in den USA: Das Tierheim Arizona Humane Society (AHS) aus Phoenix teilte Anfang Juni einen ganz besonderen Neuzugang auf Social Media. Eine Pitbull-Hündin wurde mit ihren neun Welpen aufgenommen, nachdem sie in brütender Hitze ausgesetzt wurden. Besonders ungewöhnlich: Das Fell des Muttertiers wurde im bunten Leoprint gefärbt.

Hunde in Hitze angeleint

Wie People berichtet, erhielten die Mitarbeiter von AHS am 29. Mai den Anruf, dass eine Hündin mit ihren Welpen gerettet werden muss. Die Tiere waren in der glühenden Hitze an einer Leine angebunden und hatten kein Wasser zur Verfügung. Die Tiere befanden sich vor dem Haus der Besitzer. "Die Temperatur in Phoenix betrug an diesem Tag 37 Grad", erzählte ein Vertreter von AHS gegenüber dem Medium.

Der Betongehweg, auf dem die Tiere gefunden wurden, war mit glühenden 56 Grad noch heißer. Bei der Rettungsaktion fiel auf, dass die Mutter der Welpen ein besonders Fell aufwies: Bevor die Tiere ausgesetzt wurden, wurde der Pitbull-Hündin eine Färbung des Fells verpasst, weshalb sie wie ein bunter Leopard aussieht. Auf der Stirn hat sie zudem ein schwarzes Herz.