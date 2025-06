Hund bleibt in Zuggleisen stecken: Frau (42) opfert ihr Leben 

In den USA trauern Angehörige und Freunde um die 42-jährige Alicia Leonardi, die bei einem tragischen Unfall verstorben ist. Die Frau wollte den Hund ihres Ex-Partners retten, der in Zugschienen hängen geblieben ist. Doch während der Rettungsaktion wurde die US-Amerikanerin von einer Bahn tödlich erfasst .

Frau tödlich von Zug erfasst

Wie die Polizei von Exeter aus dem US-Bundesstaat New Hampshire auf Facebook berichtet, wurde die Frau am 2. Juni in der Nähe eines Waldgebiets von dem Zug erfasst. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die 42-Jährige mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten und seinem Hund entlang der Gleise spazieren gingen.