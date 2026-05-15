Der Facebook-Beitrag einer Polizeistation in Frankreich ging unfreiwillig viral. Grund ist ein "betrunkenes" Reh, das sich offenbar orientierungslos auf einem Feld im Kreis dreht, herumtorkelt und sich kaum auf den Beinen halten kann. Was ursprünglich als Warnung für Autofahrer in der betroffenen Gegend gedacht war, sorgt nun in den sozialen Medien bei einigen Nutzern für Schmunzeln.

Reh durch Verzehr von vergorenen Früchten "betrunken" Die Polizei im Département Saône-et-Loire im Osten Frankreichs veröffentlichte den Beitrag am 5. Mai auf Facebook. Dort heißt es: "Im Frühling verzehren einige Wildtiere Knospen, vergorene Früchte oder verrottende Pflanzen und können total unvorhersehbares Verhalten zeigen." Demnach könne es zu plötzlichen Fahrbahnüberquerungen oder auch zum Verharren der Tiere auf der Straße kommen. Es wird zu langsamer, vorausschauender Fahrweise sowie insbesondere nachts in ländlichen Gegenden zu "doppelter Wachsamkeit" geraten.

Wildtiere zeigen " unvorhersehbares Verhalten" Die Beamten vermuten, dass hinter dem atypischen Verhalten des Rehbocks im Video ein Phänomen steckt, das sich unter anderem im Frühsommer zeigen kann: Tiere, vor allem Rehe und Hirsche, fressen zu Boden gefallenes, überreifes Obst oder Knospen, bei denen Gärprozesse zur Bildung von Alkohol führen können. Dies kann zu leichter Benommenheit bis hin zu Orientierungslosigkeit und einer verlangsamten Reaktion führen.