Niederösterreich

Tierischer Badegast in Zwettl aus Pool gerettet

Am Donnerstagmorgen rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einer Tierrettung aus.
07.05.2026, 13:13

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Ein Pool gefüllt mit grünlichem Wasser, in dessen Eck ein kleines Reh zu sehen ist.

Ein ungewöhnlicher Badegast ist am Donnerstagmorgen in Not geraten: Gegen 8 Uhr wurde die Feuerwehr Zwettl-Stadt zu einer Tierrettung in der Kreuzergasse alarmiert.

Zurück in die Wildnis

Acht Feuerwehrleute fanden daraufhin ein Reh in einem Pool vor. Dem Tier war es nicht mehr möglich, sich aus eigener Kraft zu befreien. 

Ein Reh liegt in einer Wiese und ein Feuerwehrmann kniet über dem erschöpften Tier.

Das Tier konnte in die Wildnis entlassen werden.

Rasch konnte das erschöpfte Reh aus seiner misslichen Lage befreit und in die Wildnis entlassen werden. Beamte der Polizei waren ebenfalls vor Ort.

Zwettl
kurier.at, kle  | 

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