Tierischer Badegast in Zwettl aus Pool gerettet

Ein ungewöhnlicher Badegast ist am Donnerstagmorgen in Not geraten: Gegen 8 Uhr wurde die Feuerwehr Zwettl-Stadt zu einer Tierrettung in der Kreuzergasse alarmiert.

Zurück in die Wildnis Acht Feuerwehrleute fanden daraufhin ein Reh in einem Pool vor. Dem Tier war es nicht mehr möglich, sich aus eigener Kraft zu befreien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Zwettl-Stadt/Matthias Hahn Das Tier konnte in die Wildnis entlassen werden.