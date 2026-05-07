Tierischer Badegast in Zwettl aus Pool gerettet
Am Donnerstagmorgen rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einer Tierrettung aus.
Ein ungewöhnlicher Badegast ist am Donnerstagmorgen in Not geraten: Gegen 8 Uhr wurde die Feuerwehr Zwettl-Stadt zu einer Tierrettung in der Kreuzergasse alarmiert.
Zurück in die Wildnis
Acht Feuerwehrleute fanden daraufhin ein Reh in einem Pool vor. Dem Tier war es nicht mehr möglich, sich aus eigener Kraft zu befreien.
Rasch konnte das erschöpfte Reh aus seiner misslichen Lage befreit und in die Wildnis entlassen werden. Beamte der Polizei waren ebenfalls vor Ort.
Kommentare