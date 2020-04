Brustimplantat lenkte Kugel ab: Frau in Kanada überlebte Schuss

Eine Frau in Kanada hat einen Schuss in ihren Oberkörper nach Einschätzung von Ärzten wahrscheinlich auch dank ihrer Brustimplantate überlebt. Die Richtung der Kugel sei nach dem Aufprall auf eines der Silikonimplantate verändert worden und habe dadurch keine lebenswichtigen Organe getroffen, heißt es in einem Artikel des US-Medizinjournals "SAGE Medical Journal", wie CNN am Dienstag berichtete.