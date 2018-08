Brückeneinsturz: 600 Menschen verlieren ihr Zuhause

300 Familien auf der Straße

Unterdessen präzisierte die Polizei die Zahl der Todesopfer auf 38 - zuvor war von 39 Toten die Rede. Rettungskräfte versuchten am Donnerstag immer noch, Überlebende zu finden. Die Chancen dafür schwinden aber minütlich. „Die Helfer haben natürlich noch die Hoffnung, einige Überlebende zu finden, aber je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger ist das“, sagte der örtliche Polizeikommandeur Riccardo Sciuto der Nachrichtenagentur AFP. 16 Menschen wurden verletzt, neun davon schweben immer noch in Lebensgefahr. Es gibt noch mehrere Vermisste. Unter den Toten sind drei Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren sowie vier junge Franzosen, drei Chilenen und ein Kolumbianer.

Die Brücke auf der Autobahn überspannte einen Fluss, ein Gewerbegebiet und eine Eisenbahn. Auch Wohnungen befinden sich in dem Gebiet. 331 Familien, mehr als 600 Menschen, stehen mittlerweile auf der Straße. Denn die Häuser, in denen sich ihre Wohnungen befanden, müssen - ebenso wie die herabgestürzten Brückenpfeiler - abgetragen werden. „Bis Ende dieses Jahres werden wir all diesen 634 in Sicherheit gebrachten Genuesen ein neues Zuhause geben“, versprach Innenminister Matteo Salvini.