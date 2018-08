Morandi-Brücke in Genua: „Jedes Mal ein mulmiges Gefühl“

Premier Giuseppe Conte steht nun unter großem Zeitdruck, das bei Amtsantritt angekündigte Infrastrukturprogramm in Angriff zu nehmen. Die Brücken-Katastrophe lässt in Italien die Alarmglocken schrillen. Experten warnen davor, dass insgesamt 60 Prozent aller Brücken und Tunnel baufällig sind. Der Grund dafür liegt in einer veralteten Infrastruktur und schlechter Wartung. Laut Tageszeitung La Repubblica sind um die 300 Brücken und Tunnel akut einsturzgefährdet. Zudem sind 50.000 Straßenabschnitte landesweit kaputt, was zu teils schweren Unfällen führt.

Die Fünf-Sterne-Bewegung ist nach dem Einsturz in das Zentrum einer Polemik geraten. Fünf-Sterne-Gründer Beppe Grillo, der in Genua lebt, hatte sich gegen ein neues Autobahnprojekt ausgesprochen, das die Morandi-Brücke entlasten sollte. Auf seinem Blog schimpfte er 2014 gegen die Baukosten in Milliardenhöhe: „In regelmäßigen Abständen erzählen sie uns das Märchen vom Einsturz des Ponte Morandi, um ihre Bauprojekte durchzusetzen.“