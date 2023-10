Bombenalarm an gleich mehreren deutschen Schulen

Erfurt: Drohung per E-Mail

In Erfurt ging die Drohung nach Polizei-Angaben per E-Mail ein. Auch in Regensburg und Augsburg sei dies der Fall gewesen, teilten die Behörden mit. In Regensburg hieß es am Mittag allerdings bereits: Entwarnung.

Die Bedrohungslage an einer Solinger Schule sei der Polizei von Verantwortlichen der Schule gemeldet worden, hieß es.

➤ Mehr dazu lesen Sie hier: Nach Bombendrohung an Kärntner Schule drohen hohe Strafen