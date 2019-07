Boeing könnte Produktion der MAX-Jets vorübergehend einstellen

Boeing bleibt optimistisch

Die MAX-Jets sind nun seit Mitte März weltweit mit Startverboten belegt. Boeing rechnet laut Muilenburg weiter damit, dass die Maschinen im vierten Quartal wieder in Betrieb gehen können. Doch zuletzt hatten Aufseher weitere Probleme festgestellt, auch die europäische Luftfahrtbehörde EASA kündigte an, dass erst fünf Probleme gelöst werden müssen.

Im zweiten Quartal fiel bei Boeing ein Rekordverlust in der Höhe von rund 2,6 Milliarden Euro an, wie der US-Luftfahrtriese am Mittwoch in Chicago mitteilte. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum hatte Boeing im Vergleichszeitraum 2,2 Milliarden Dollar verdient. Einen neuen Geschäftsausblick wollte das Unternehmen wegen der hohen Ungewissheit im Bezug auf die MAX-Jets nicht abgeben.

Mehr zum Thema Boeing MAX: