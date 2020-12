Bischof Oster: "Das christlich geprägte Europa ist im Begriff, seine Sendung zu verspielen"

Wie ließen sich denn die von Ihnen angesprochenen, schwer vermittelbaren kirchlichen Positionen besser plausibel machen?

Ich glaube, die Kirche in ihrer volkskirchlichen Gestalt befindet sich in einem Übergangsprozess. Wir müssen einen größeren Bogen spannen: Worauf es ankommen wird, ist, dass Menschen die Erfahrung machen, dass in der Kirche etwas „anders“ ist, etwas aufleuchtet: eine Tiefe, eine Hoffnung, eine Schönheit, die Fähigkeit, mit Leid in anderer Weise umzugehen. Wenn Menschen Kirche so erfahren, dann lassen sich auch die genannten Themen in diesem größeren Kontext plausibilisieren. Ich denke auch, dass es gerade bei Jugendlichen eine große Orientierungslosigkeit hinsichtlich der Sexualität gibt. Hier könnte es gelingen zu zeigen, dass es letztlich um Schönheit, Tiefe, Treue geht – dass Sexualität auch anders gelebt werden kann, als es der Zeitgeist suggeriert.

Sehen Sie diesen Abschied von der Volkskirche positiv – oder ist das eher eine Verlustanzeige?

Ich will keine Elitekirche – wiewohl ich glaube, dass die Kirche der Zukunft aus Menschen besteht, die ihr Christentum entschiedener leben wollen; im Sinne einer spirituellen und auch intellektuellen Durchdringung. Ich hoffe aber, dass diese kleiner gewordene Kirche dann wieder die Kraft hat, breit in die Gesellschaft hineinzuwirken und zu evangelisieren. Je fester die Kirche in ihrem Grund verwurzelt ist, desto weiter kann sie hinausgehen. Eine oberflächlich gewordene Volkskirche ist hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt und hofft, dass der Betrieb weitergeht. Wir sind aber nicht dafür da, einen Betrieb aufrechtzuerhalten. Wir sind dafür da, das Evangelium in die Welt zu tragen.

Bei Papst Franziskus ist oft nicht ganz klar, wie er zu den innerkirchlichen Reformbewegungen steht. Wie nehmen Sie das wahr?

Er macht eine Spannung auf, die es einigen nicht leicht macht. Franziskus tritt Prozesse los, fordert eine Unterscheidung der Geister ein. Er lässt da unterschiedliche Positionen durchaus zu – gleichzeitig sagt er in einer Deutlichkeit, die ich bei Benedikt XVI. so nicht erlebt habe: Am Ende entscheide ich, ich bin der Papst. Das gilt wohl auch für die Agenda des „synodalen Wegs“.

Damit enttäuscht er aber wohl immer wieder die Erwartungen gerade jener, die zu seinen stärksten Anhängern zählen und ihre Reformhoffnungen auf ihn projiziert haben …

Ja, das wird so sein. Aber dass der Papst sich der katholischen Lehre verpflichtet fühlt, daraus hat er ja nie ein Hehl gemacht. Er wurde auch oft sehr einseitig rezipiert. Trotzdem setzt er bestimmte Schritte, die eine gewisse Spannung zur Lehre erzeugen, aber die Lehre hat er dabei schon im Blick.

Dieser Papst ist der erste Nichteuropäer seit dem frühen Mittelalter. Gleichzeitig ringt das ehemals christliche Europa um seine Identität …

Ich bin überzeugt, dass Europa mit seiner christlichen Prägung eine Sendung hat, die es im Begriff ist zu verspielen. Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen der christlichen Entdeckung der Würde des Menschen, dessen, was wir mit Person-Sein meinen, und der Entwicklung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das bedeutet eine Sendung Europas für die Welt – nicht im kolonialistischen Sinn, sondern im Sinne einer Dienstfunktion. Darüberhinaus waren Christen auch immer fähig zur Begegnung mit anderen Kulturen – und diesen zugleich die Begegnung mit dem Evangelium zu ermöglichen. Derzeit erlebt Europa freilich einen Verlust des Christlichen. Dabei ist Pluralität zunächst etwas Gutes, aber nicht als Beliebigkeit, sondern jeweils im Blick auf die eigene Identität.