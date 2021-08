Biker-Treffen in Sturgis: Bier, Barbecue und halb nackte Frauen

Am Ende, so hatte es die US-Gesundheitsbehörde CDC nachvollzogen, wurden mindestens 650 Corona-Infektionen in 29 Bundesstaaten auf die Teilnahme in Sturgis zurückgeführt; darunter etliche Todesfälle. Berechnungen des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn kamen auf rund 260.000 Neu-Infektionen. Aber das wurde als Fiktion und Panikmache diffamiert.

Kirsti Noem, die republikanische Gouverneurin des Bundesstaates, ein glühender Fan von Donald Trump, widersetzt sich bis heute allen restriktiven Corona-Maßnahmen. „Willkommen in der Freiheit“, begrüßte sie am Montag die Gäste. Noem ritt mit Cowboy-Hut auf dem Pferd in die Stadt ein und stieg später auf ein schweres Zweirad um. Ihre Botschaft: „Amüsiert euch, Leute.“