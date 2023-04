Big Brother in Spanien: Haftstrafe gegen Teilnehmer wegen sexuellen Missbrauchs

Ein Teilnehmer der TV-Reality-Sendung "Big Brother" ist in Spanien wegen sexuellen Missbrauchs einer Konkurrentin zu 15 Monaten Haft verurteilt worden.

Das zuständige Gericht in Madrid entschied außerdem, dass sich der Verurteilte dem Opfer vier Jahre lang nicht nähern und so lange auch nicht mit der Frau in Kontakt treten darf, wie die spanische Justiz am Montag mitteilte.