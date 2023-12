Bewaffnete töten sechs Menschen auf Party

Bewaffnete Kartellmitglieder haben in der Vergangenheit immer wieder soziale Zusammenkünfte in Mexiko angegriffen. Am 17. Dezember hatten Bewaffnete das Feuer auf einer Weihnachtsparty in Zentralmexiko eröffnet, es gab elf Todesopfer. Seit 2006 wurden in dem Land mehr als 420.000 Menschen in einer Spirale der Drogengewalt getötet.

