Tausende Migranten starteten Karawane durch Mexiko Richtung USA

Mehrere Tausend Migranten haben sich im Süden Mexikos zu einer Karawane zusammengeschlossen, um nach Norden Richtung USA zu marschieren. Rund 5000 Menschen machten sich am Heiligen Abend nach einem Gebet in der Stadt Tapachula im Bundesstaat Chiapas an der Grenze zu Guatemala auf den Weg, wie die mexikanische Zeitung Milenio unter Berufung auf den örtlichen Zivilschutz berichtete.

An der Spitze des Zuges trug ein Teilnehmer ein weißes Kreuz.

