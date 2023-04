"Beefeater" im Tower of London bekommen neue Uniformen

Kurz vor der Kr√∂nung von K√∂nig Charles III. haben die als Beefeater bezeichneten Wachen am Tower of London neue Uniformen erhalten. Statt den Initialen der verstorbenen Queen Elizabeth II., E II R (Elizabeth II. Regina), ist nun das Monogramm C III R (Charles III. Rex) auf der traditionellen Kleidung der offiziell als Yeoman Warders bezeichneten Wachm√§nner aufgestickt. Regina und Rex sind die lateinischen W√∂rter f√ľr K√∂nigin und K√∂nig.

