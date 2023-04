Wie es nach der Krönung am 6. Mai für Charles und Harry weitergeht

Am 6. Mai sollen König Charles III und Ehefrau Camilla in der Westminster Abbey gekrönt werden. Der Tag mündet in ein verlängertes Feierwochenende. Am 8. Mai ist zu Ehren der Krönung ein Extra-Feiertag angesetzt. Die Britinnen und Briten sind eingeladen, auf einer digitalen Karte ihre selbst organisierten Veranstaltungen anzugeben. Vielerorts sollen etwa Straßenfeste mit "Coronation Big Lunches" gefeiert werden. All das scheint viele aber im Vergleich zu den Familienangelegenheiten der Royals wenig zu interessieren.