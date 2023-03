Charles' Krönung: Prinz Harry und Meghan erhielten Einladung

Eine Teilnahme der beiden an der Zeremonie am 6. Mai in London sei in weite Ferne gerückt, nachdem bekannt wurde, dass Charles dem Paar seinen britischen Wohnsitz Frogmore Cottage entzieht, hieß es in manchen Berichten in den letzten Tagen. "Indem er Harry dessen einzigen sicheren Ort in Großbritannien wegnimmt, teilt der König seinem Sohn effektiv mit, dass er nicht länger zu Hause willkommen ist", schrieb etwa das Boulevardblatt Daily Express.

Während es zunächst hieß, das Paar sei fassungslos, berichtete die Times am Wochenende aber, die beiden könnten mit der Entscheidung leben, da sie ohnehin ihr Zuhause in Kalifornien hätten. Laut Mail on Sunday könnte Harry und Meghan Prinz Andrews alte Bleibe innerhalb des Buckingham-Palastes für Besuche angeboten werden - ganz ohne Wohnung würden die beiden in Großbritannien so künftig also nicht dastehen.