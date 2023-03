Gar nicht so heile Schlagerwelt: Die Macken von Helene Fischer und Co.

Die Schweizer Gute-Laune-Sängerin Beatrice Egli beglückt alle, die mit ihr im Auto fahren, denn diese Zeit nutzt sie gerne zum Einsingen, vor allem morgens. Im Hotelzimmer bevorzugt sie übrigens immer 23 Grad. "Viele wissen es mittlerweile und stellen die Temperatur bereits richtig ein", meint sie zum Schweizer Medium Blick. Staubsaugen ist das Nonplusultra für Vanessa Mai, und zwar täglich, ausnahmslos. "Ich sauge sehr gerne. Es gibt ein Foto von mir, auf dem bin ich etwa ein Jahr alt, da habe ich schon so einen kleinen Handstaubsauger in der Hand", steht sie dazu. Laut wird es auch bei Schlagerkönig Bernhard Brink, vor allem wenn er Fußball schaut. Das macht er nämlich auf zwei TV-Geräten parallel und beide stehen im Wohnzimmer. Was natürlich Ehefrau Ute nicht so prickelnd findet.

Besonders genau nimmt es auch Helene Fischer, sie findet nämlich keine Ruhe, wenn nicht alles geschlossen ist. Egal, ob bei ihr zu Hause oder wenn sie gerade im Hotel ist. Und damit sind nicht nur die Türen und Fenster gemeint, sondern auch Schubladen und Schränke. "Wenn ich im Bett liege, muss immer alles zu sein. Das ist so meine Macke, die ich hab. Nur dann, wenn alles zu ist, kann ich schlafen."