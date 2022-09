Elizabeth II ist wieder in London: Flugzeug mit Sarg ist gelandet

Der Sarg von Queen Elizabeth II. ist am Dienstagabend an Bord einer Transportmaschine der britischen Luftwaffe auf dem Luftwaffenstützpunkt Northolt im Westen Londons gelandet. Auch König Charles III. war auf dem Heimweg in die britische Hauptstadt. Ein Flieger brachte den Monarchen und seiner Ehefrau Königin Camilla am Abend aus der nordirischen Kapitale Belfast zurück.

Der Sarg mit der verstorbenen Königin wurde in Northolt mit militärischen Ehren empfangen. Auch die britische Premierministerin Liz Truss und Verteidigungsminister Ben Wallace nahmen an der Zeremonie teil. Prinzessin Anne begleitete ihre Mutter auf ihrer letzten Flugreise von Edinburgh gemeinsam mit ihrem Ehemann Tim Laurence an Bord des Flugzeugs vom Typ C-17 Globemaster. In der schottischen Hauptstadt hatten die dortige Regierungschefin Nicola Sturgeon und der britische Schottland-Minister Alister Jack der Queen am Flughafen die letzte Ehre erwiesen.