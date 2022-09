König Charles in der Bürgerkriegsprovinz Nordirland

Wenige Tage erst König und schon musste Charles am Dienstag seine wohl bisher heikelste Reise antreten: Nach Nordirland. Eine Maschine mit dem neuen Staatsoberhaupt und seiner Ehefrau Königin Camilla an Bord landete am Dienstag nach kurzem Flug in Belfast. Der Besuch in der nordirischen Hauptstadt ist Teil des royalen Zeremoniells, das nach dem Tod der Queen eingehalten werden muss - allerdings auch viel mehr, gerade für Charles. Der König war ein junger Mann, als sein Großonkel und enger väterlicher Freund Opfer eines Anschlags der nordirischen Terrorgruppe IRA wurde. "Onkel Dickie", wie Charles ihn nannte, starb, als eine Bombe der IRA sein Fischerboot zerfetzte.

Die Erben der IRA

Charles und Camilla sollten am Dienstag auch die Hände jener schütteln, die einst selbst in der IRA aktiv gewesen waren, oder zumindest der enge politische Verbündete. Die Sinn-Fein-Partei, einst politischer Arm der IRA, ist heute stärkste Partei in Nordirland. Der Besuch in der britischen Provinz soll auch die Zugehörigkeit der früheren Bürgerkriegsregion zum Vereinigten Königreich unterstreichen - Entsprechend waren es vor allem pro-britische Protestanten, die mit Union-Jack-Fahnen begeistert die Straßen säumten.