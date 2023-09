Bayern: Jugendlicher Schüler tot auf Schulgelände gefunden

Die Hintergründe seien noch völlig unklar. Die Polizei wurde laut einer Mitteilung bereits um 16.30 Uhr über den Fall informiert. Unklar war zunächst auch, wer den Jugendlichen gefunden hat. In Bayern waren an diesem Freitag noch Sommerferien. Lohr am Main liegt zwischen Würzburg und Aschaffenburg und hat etwa 15.000 Einwohner.