Schüler schoss in Schule in Serbien mit Pistole auf Schüler

Ein Schüler hat am Mittwoch in der Früh in einer Schule in Belgrad in Serbien 8 Schüler und einen Schulwart erschossen.

6 weitere Schüler und eine Lehrerin wurden dabei verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der 14-Jährige wurde festgenommen. Die Pistole, mit der er schoss, gehörte seinem Vater. Warum der Schüler das gemacht hat, ist noch unklar. Er galt als sehr guter Schüler.

