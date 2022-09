Straßenraub in Wien: Zweiter Tatverdächtiger flüchtig

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt wurden in der Nacht auf Sonntag zu einem Straßenraub in der Wollzeile gerufen. Zwei Tatverdächtige sollen auf offener Straße einem Mann mit Faustschlägen und Fußtritten eine Geldbörse, ein Mobiltelefon und eine Uhr geraubt haben, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Das 26-jährige Opfer konnte einen der Täter mithilfe von Passanten bei der Flucht festhalten und die Polizei alarmieren.

Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die geraubten Wertgegenstände konnten jedoch nicht aufgefunden werden. Der zweite Tatverdächtige ist flüchtig.

